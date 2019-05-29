Среда, 29 Мая 2019 года
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В Танзании прошел конкурс по охране культурного наследия Корана

Культура

Победитель конкурса получил приз в размере $5000

Дар-эс-Салам, Танзания, 29 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Захария Шеха Алли стал победителем на международном конкурсе по охране культурного наследия Корана. Финал конкурса прошел в Дар-эс-Саламе 26 мая, передает газета Mwananchi.

В конкурсе приняли участие представители 10 стран Европы, Азии и Африки. Финал конкурса посетили премьер-министр Танзании Кассим Маджалива, экс-президент страны Алхадж Али Хассан Мвиньи, заместитель экс-президента Мохаммед Гариб Билал и главный муфтий Танзании Шейх Абубакар Зубейр.

Второе место занял гражданин Великобритании, третье место — житель Занзибара.

В качестве приза победитель получил 11,5 миллионов танзанийских шиллингов (около 5 тысяч долларов США), приз за второе место составил 9,2 миллионов танзанийских шиллингов (около 4 тысяч танзанийских шиллингов), приз за третье место — 6,9 миллионов танзанийских шиллингов (около 3 тысяч долларов США) .

В интервью после своей победы Алли заявил, что один из секретов его успеха — издание Корана, которое он хранит уже семь лет.

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Ислам
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