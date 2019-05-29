«Кармен» в японском хореографическом прочтении покажут на фестивале Чехова

Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве продолжается крупнейший смотр зарубежного театрального искусства — Международный фестиваль им. А.П. Чехова. С 29 по 31 мая в зале «Стравинский» театра «Геликон-опера» компания «Ноизм» из японского города Ниигата представит московской публике современный балет на музыку Жоржа Бизе «Кармен"в сложном национальном прочтении. Постановку осуществил известный хореограф Дзё Канамори, ученик Мориса Бежара. Своеобразные режиссерские эксперименты Дзё Канамори, хоть и вызывают противоречивые отклики критиков, пользуются неизменным успехом у публики. К страстной, жестокой и чувственной истории, какой ее знают поклонники творчества Проспера Мериме, японский мастер добавляет свое видение сюжета. В спектакле «Кармен» появляется рассказчик — сам автор рассказа — Проспер Мериме — в исполнении Акихито Окуно. По мнению режиссёра-постановщика, такой приём добавит в танцевальный спектакль «многослойности» и превратит его в перформанс — представление будущего.