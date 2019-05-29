Назван худший фильм киновселенной Marvel

Лондон, , 13:34 — REGNUM В Британии составили рейтинг всех фильмов киновселенной Marvel от худшего к лучшему. Список появился на портале издания The Independent.

Журналисты Джек Шепард и Кларисса Лоури оценили все фильмы Marvel из одноименной киновселенной и проранжировали 22 позиции по качеству картин. Самым худшим, по мнению критиков, оказался фильм «Железный Человек 2» 2010 года: его нарекли троянским конем для «Мстителей», ругая за плоских злодеев и большое количество не относящихся к сюжету деталей. Следом за ним расположилось продолжение франшизы о боге грома — «Тор 2: Царство тьмы» (2013): сиквел был назван скучным и нереалистичным. Третьем в анти-топе фильмов Marvel стал «Невероятный Халк» (2008) с Эдвардом Нортоном в главной роли. В отличие от следующих версий с Марком Руффало, старая картина кажется лишенной какой-либо харизмы.

В тройке лидеров рейтинга оказался «Железный Человек» (2008) с дебютом Роберта Дауни-младшего в роли супергероя Тони Старка, следом шел проект «Стражи Галактики» (2014), который авторы списка назвали самым большим риском студии (и поблагодарили фильм за чувство юмора и легкость), а возглавляет топ фильм «Черная пантера» (2018): его похвалили за раскрытие проблем расовой идентичности и колониализма.

В декабре 2018 года «Черная пантера» возглавила десятку лучших фильмов года от Американского института киноискусств.

Ранее издание The Independent приводило рейтинг персонажей популярного сериала «Игра престолов» от худшего к лучшему: лучшими признали всех детей Ланнистеров: Серсею, Джейме и Тириона.

Читайте также: Кто хуже всех из героев сериала «Игра престолов»?

Читайте ранее в этом сюжете: Алкоголь и стресс: почему Кит Харрингтон оказался в лечебном центре?