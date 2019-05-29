Города России примут участие в ежегодном фестивале уличного кино

Москва, , 12:25 — REGNUM Жители свыше тысячи российских городов смогут принять участие в фестивале уличного кино в 2019 году. Об этом на закрытом показе конкурсной программы фестиваля в кинотеатре «Пионер» заявил генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году мы отсмотрели более тысячи короткометражек со всей страны, чтобы выбрать десять лучших. Это будет по-настоящему народная подборка — яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За шесть лет фестиваль охватил всю страну — для нас это лучший показатель качества программы», — заявил Александр Щеряков.

Отметим, фестиваль уличного кино проводится ежегодно, начиная с 2014 года. Главная особенность проекта — возможность посмотреть короткометражные картины на открытых площадках при наличии свободного входа. В 2019 году конкурсную программу составят 85 фильмов — из них 10 конкурсных и 75 внеконкурсных работ.

Фильмы можно будет увидеть с июня по сентябрь 2019 года.