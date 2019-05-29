Режиссер Константин Богомолов возглавит Театр на Малой Бронной в Москве

Москва, , 11:42 — REGNUM Один из самых востребованных и популярных театральных режиссеров страны Константин Богомолов вскоре официально будет назначен на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. А сегодня утро, 29 мая, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил его труппе театра.

Константину Богомолову 43 года. Он сначала получил образование на филологическом факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем продолжил его в ГИТИСе. За последнее время ему принадлежит целый ряд громких постановок в ведущих театрах Москвы и других городов. Неоднократный лауреат премии «Золотая маска».