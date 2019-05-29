Среда, 29 Мая 2019 года
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В Музее Победы пройдет международная выставка «Второй фронт»

Культура

Она приурочена к 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе — 6 июня 1944 года

Москва, 29 мая 2019, 11:17 — REGNUM  5 июня в Музее Победы откроется международная выставка «Второй фронт». Она приурочена к 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе — 6 июня 1944 года. Об этом сообщается на официальном сайте музея Победы.

В экспозиции будет представлено более 200 экспонатов из фондов Музея Победы, из Музея военной авиации имени Шеннолта (США), Национального музея Военной истории (Люксембург), а также из семейных коллекций советских военачальников.

Выставка «расскажет» о создании Антигитлеровской коалиции, а высадке союзных войск в Западной Европе, военных операций союзников, о поставок по ленд-лизу. В экспозиции также — подлинные форма, амуниция и оружие военнослужащих армий США, Великобритании и Канады.

Отдельное внимание организаторы экспозиции уделили знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе в Германии.

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Культурная хроника
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