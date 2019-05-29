На премьере «Благих знамений» почтили память Терри Пратчетта

Сиэтл, США, , 10:55 — REGNUM На мировой предпремьере сериала «Благие знамения» съемочная команда трогательно почтила память писателя Терри Пратчетта. Об этом стало известно из фотографии участника процесса в социальной сети Twitter.

Пользовательница с ником floracarr опубликовала у себя снимок, на котором изображен стул в первом ряду кинозала на предпоказе: на стуле лежала шляпа и шарф почившего фантаста. В посте также была приведена приписка о том, что личные вещи появились в зале благодаря Нилу Гейману, другу и соавтору Пратчетта в работе над романом «Благие знамения», по которому и был снят сериал.

https://twitter.com/floracarr_/status/1133430626084896768

При этом ранее Гейман рассказывал изданию CNET, что Пратчетт просил его принять участие в экранизации «Благих знамений» и говорил, что хочет посмотреть на это, однако смерть Терри Пратчетта в 2015 году от болезни Альцгеймера усложнила просьбу и превратилась в его предсмертное желание для Нила Геймана.

Мини-сериал от Amazon «Благие знамения» официально стартует в мире 31 мая. В основу ложится одноименное литературное произведение Терри Пратчетта и Нила Геймана: его сюжет рассказывает о том, как два ангела, Люцифер (Дэвид Теннант) и Азирафэль (Майкл Шин) пытаются предотвратить апокалипсис, вестником которого должен стать необычный подросток. Книга была написана в 1990 году, а слухи о ее экранизации начались еще 10 лет назад.

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