Среда, 29 Мая 2019 года
10:55:36 МСК

На премьере «Благих знамений» почтили память Терри Пратчетта

Культура

Нил Гейман помог реализовать мечту умершего писателя

Сиэтл, США, 29 мая 2019, 10:55 — REGNUM  На мировой предпремьере сериала «Благие знамения» съемочная команда трогательно почтила память писателя Терри Пратчетта. Об этом стало известно из фотографии участника процесса в социальной сети Twitter.

Пользовательница с ником floracarr опубликовала у себя снимок, на котором изображен стул в первом ряду кинозала на предпоказе: на стуле лежала шляпа и шарф почившего фантаста. В посте также была приведена приписка о том, что личные вещи появились в зале благодаря Нилу Гейману, другу и соавтору Пратчетта в работе над романом «Благие знамения», по которому и был снят сериал.

https://twitter.com/floracarr_/status/1133430626084896768

При этом ранее Гейман рассказывал изданию CNET, что Пратчетт просил его принять участие в экранизации «Благих знамений» и говорил, что хочет посмотреть на это, однако смерть Терри Пратчетта в 2015 году от болезни Альцгеймера усложнила просьбу и превратилась в его предсмертное желание для Нила Геймана.

Мини-сериал от Amazon «Благие знамения» официально стартует в мире 31 мая. В основу ложится одноименное литературное произведение Терри Пратчетта и Нила Геймана: его сюжет рассказывает о том, как два ангела, Люцифер (Дэвид Теннант) и Азирафэль (Майкл Шин) пытаются предотвратить апокалипсис, вестником которого должен стать необычный подросток. Книга была написана в 1990 году, а слухи о ее экранизации начались еще 10 лет назад.

Читайте также: Вышел трейлер мини-сериала «Благие знамения»

Читайте ранее в этом сюжете: Игра в пятнашки: в Томске выяснили, почему «Игра престолов» утратила смысл

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить