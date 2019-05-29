Режиссер «Темного Феникса»: совместят ли героев из «Людей Икс» и Marvel?

Лос-Анджелес, США, , 10:24 — REGNUM Режиссер будущей премьеры «Люди Икс: Темный Феникс», Саймон Кинберг, рассказал, пересекутся ли супергерои из фильмов о Людях Икс с персонажами киновселенной Marvel в его блокбастере. Комментарии кинодела появились в издании ComicBook.

В новом тизере «Темного Феникса» от студии 21st Century Fox встречается отсылка к героям киновселенной Marvel. Видеоролик рассказывает о супергероях из отряда «Люди Икс» в формате выпускного альбома школы: герои на разворотах представлены в виде фотографий и краткого резюме. И если любимое телевизионное шоу персонажа Софи Тернер, Джин Грей (она же главная героиня «Темного Феникса» легко объяснить — актриса снималась в «Игре престолов», — то у Шельмы в книге под графой «любимый фильм» значится «Капитан Марвел». Это может смущать многих, потому что во вселенной, в которой проживают Люди Икс, не существовало ранее героев из киновселенной Marvel, потому что фильмы снимали разные студии (и права на них имели разные кинокомпании). При этом в комиксах Шельма и Капитан Марвел часто соперничали друг с другом, их персонажи — не параллельные линии.

Саймон Кинберг ответил на вопрос о совмещении супергероев в единую вселенную так:

«Простой ответ — нет, я не знаю ответа».

Режиссер также отметил, что не уверен в наличии ответов у Disney и Marvel, и считает, что этот вопрос еще подлежит выяснению.

Он также решил, что для серии фильмов с конкретными актерами настала пора подвести черту, как это сделали создатели «Мстителей» и «Игры престолов» весной 2019 года. Кинберг назвал грядущего «Темного феникса» кульминацией для развития «Людей Икс» и объяснил, что шел к этому фильму на протяжении 20 лет наблюдений за супергероями под предводительством гения-мутанта Чарльза Ксавьера.

Фильм «Темный Феникс» появится в прокате в России 6 июня 2019 года. Ранее было известно, что дистрибьютором фильмов об отряде супергероев-мутантов станет Disney, которому также принадлежат права на фильмы Marvel и 21st Century Fox.

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