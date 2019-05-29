Исторический музей в Москве готовится широко отметить 150-летие

Москва, , 09:22 — REGNUM В Историческом музее прошел тожественный вечер партнеров учреждения. На нем генеральный директор музея Алексей Левыкин поведал представителям бизнеса и властных структур об итогах первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Государственного исторического музея. В оргкомитет, который возглавил спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, вошли руководители Министерства культуры, Министерства просвещения, Федерального архивного агентства, Роспечати, ВГТРК, музея Эрмитаж, представители Госдумы и Совфеда, Администрации президента РФ, Минобороны, ФСО, Министерства образования и науки, московского правительства.

Среди намеченных событий глава музея выделил предоставление в дни празднования в 2020 году знаменитым Лувром одной из своих выставок.

Государственный исторический музей — крупнейший музей России. Его фонды насчитывают более 5 миллионов экспонатов и около 15 миллионов документов.