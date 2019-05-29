На посольский грант в Ульяновске пройдёт фестиваль британской музыки

Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновской в июне области состоится фестиваль актуальной российско-британской музыки «Intersection of music». Проведение проекта стало возможным благодаря участию фонда «Ульяновск — культурная столица» в грантовой программе посольства Великобритании в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль российско-британской музыки пройдёт в регионе 29 июня. В образовательную программу фестиваля войдут мастер-классы, лаборатории и лекции. На улице Федерации в рамках гала-концерта «Intersection of music» выступят исполнители и музыкальные коллективы из Ливерпуля: Cowboys (акустика), Ali Horn (инди, акустика), Eyesore & The Jinx’s (пост-панк, хард-рок). На одной сцене с ними выступят музыкальные коллективы из Ульяновска: Neversamesky, LoveFade, IdonCare, Pyton. 30 июня музыканты выступят в рамках празднования Дня молодёжи в Димитровграде.

Напомним, что 2019 год стал Годом музыки Великобритании и России, цель которого — объединить людей из Великобритании и России с помощью силы музыки. Он начался с объявления грантовых программ, победителем одного из которых стал фонд «Ульяновск — культурная столица»: грантовые средства будут направлены на проведение фестиваля актуальной российско-британской музыки «Intersection of music».

«С 2015 года Ульяновск входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО, и мы продолжаем работу по сотрудничеству с другими представителями этой сети. Выступить на фестивале приедут музыканты с родины легендарной британской группы The Beatles — Ливерпуля, который также является городом музыки ЮНЕСКО. Конечно, логической кульминацией российско-британского фестиваля станет концерт, участие в котором примут музыкальные коллективы и исполнители из Ульяновска и Ливерпуля, но основная цель не только в том, чтобы сыграть на одной сцене, главное — обменяться опытом. Для этого будет проводиться серия образовательных мероприятий», — отметила директор фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяна Ившина.

Отметим, Год музыки Великобритании и России продолжает серию российско-британских программ предыдущих лет (Года культуры, Года языка и литературы и Года науки и образования Великобритании и России) и нацелен на укрепление связей между народами двух стран. Программа проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. В её основе лежит принцип культурного разнообразия.