Среда, 29 Мая 2019 года
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В городах России появятся фан-зоны любителей классической музыки

Культура

Они будут «работать» во время Международного конкурса имени Чайковского

Москва, 29 мая 2019, 08:41 — REGNUM  В городах России во время проведения XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского появятся фан-зоны для прослушивания концертов с престижного музыкального форума. Также поклонники игры на фортепиано и скрипки станут свидетелями мастер-классов выдающихся исполнителей, творческие встреч и даже прослушиваний. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Акция по созданию фан-зон входит в обширную программу Министерства культуры России и администраций регионов по популяризации грандиозного музыкального смотра. Среди более 1100 мероприятий — конкурсы среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств: победители получат в качестве приза поездку в Москву, проведение государственными концертными организациями целого ряда выступлений лауреатов и дипломантов конкурса, музыкальные творческие смены в «Артеке» и «Орленке», организация онлайн-трансляций на цифровой платформе крупнейшего в мире канала классической музыки medici. tv и на портале «Культура.РФ».

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Культурная хроника
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