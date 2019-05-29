В городах России появятся фан-зоны любителей классической музыки

Москва, , 08:41 — REGNUM В городах России во время проведения XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского появятся фан-зоны для прослушивания концертов с престижного музыкального форума. Также поклонники игры на фортепиано и скрипки станут свидетелями мастер-классов выдающихся исполнителей, творческие встреч и даже прослушиваний. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

Акция по созданию фан-зон входит в обширную программу Министерства культуры России и администраций регионов по популяризации грандиозного музыкального смотра. Среди более 1100 мероприятий — конкурсы среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств: победители получат в качестве приза поездку в Москву, проведение государственными концертными организациями целого ряда выступлений лауреатов и дипломантов конкурса, музыкальные творческие смены в «Артеке» и «Орленке», организация онлайн-трансляций на цифровой платформе крупнейшего в мире канала классической музыки medici. tv и на портале «Культура.РФ».