В Москве открылся Музей русского зарубежья

Москва, , 08:01 — REGNUM В Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына, являющемся ведущим центром исследований истории русской эмиграции, торжественно открылась постоянно действующая выставка. Собственно, в 1995 году, когда Дом только создавался, и его архивы стали быстро и значительно пополняться, и было принято решение о создании экспозиции. С тех пор в собрании центра оказалось более 250 тысяч единиц ценных материалов: документы, фотографии, письма, воспоминания, личные предметы. Некоторые поступления были столь значительны, что были выделены в отдельные фонды.

Сегодня в Музее русской эмиграции представлено 1200 экспонатов, поделенных на два больших раздела — «В изгнании: первая волна русской эмиграции» и «В послании: русская эмиграция — миру».

В церемонии открытия музея приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общественный деятель, вдова писателя Наталья Солженицына, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский.