Среда, 29 Мая 2019 года
07:19:03 МСК

Актер Алан Аркин получит свою звезду на «Алее славы» Голливуда

Культура

Церемония открытия состоится 7 июня

Лос-Анджелес, США, 29 мая 2019, 07:18 — REGNUM  Имя американского актера Алана Аркина в скором времени будет увековечено на звезде на «Аллее славы» Голливуда. Уже высланы приглашения для гостей, которые будут выступать на церемонии открытия, передает канал n-tv 29 мая.

Звезда 85-летнего Аркина появится на Аллее 7 июня. Среди приглашенных ораторов — сын актера Мэттью Аркин и его напарник по работе в фильме «Маленькая мисс Счастье» Стив Карелл.

За свою карьеру Алан Аркин снялся в примерно в 80 фильмах. В 2007 году актер с третьей попытки получил премию «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года именной звезды на «Алле славы» была удостоена певица Пинк.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» Голливуда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить