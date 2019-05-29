Актер Алан Аркин получит свою звезду на «Алее славы» Голливуда

Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Имя американского актера Алана Аркина в скором времени будет увековечено на звезде на «Аллее славы» Голливуда. Уже высланы приглашения для гостей, которые будут выступать на церемонии открытия, передает канал n-tv 29 мая.

Звезда 85-летнего Аркина появится на Аллее 7 июня. Среди приглашенных ораторов — сын актера Мэттью Аркин и его напарник по работе в фильме «Маленькая мисс Счастье» Стив Карелл.

За свою карьеру Алан Аркин снялся в примерно в 80 фильмах. В 2007 году актер с третьей попытки получил премию «Оскар».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года именной звезды на «Алле славы» была удостоена певица Пинк.

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