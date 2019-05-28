Конкурс «Евровидение-2019» посмотрели более 180 млн зрителей — EBU

Берн, , 21:27 — REGNUM Песенный конкурс «Евровидение — 2019» смогли посмотреть более 180 млн человек. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса.

По данным EBU, «Евровидение-2019», которое проходило в Израиле, посмотрели 182 млн зрителей по всему миру.

При этом за финалом конкурса, который состоялся 18 мая, следили 36,7% телезрителей, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 мая в Тель-Авиве прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2019». В состязании приняли участие артисты из 26 стран.

Победителем конкурса стал голландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade.

Представитель России Сергей Лазарев занял третье место.