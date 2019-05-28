В нижегородском Кремле обнаружили деревянную мостовую XVIII века

Нижний Новгород, , 18:29 — REGNUM При проведении земляных работ в процессе прокладки труб на территории Нижегородского кремля рабочие обнаружили остатки старинной деревянной мостовой, которая относится предположительно к XVIII—XIX векам. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Мостовая находится на глубине около полуметра под нынешним Ивановским съездом — съезд начинается у Дмитриевской башни и насквозь пересекает кремль. Исследованием находки занимаются археологи Института археологии РАН, в соответствии с открытым листом, выданным Министерством культуры РФ. Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку.

После завершения исследовательских работ поверхность проезда будет восстановлена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Казани обнажившиеся после обмеления берега Волги открыли на обозрение старую дорогу, вымощенную камнем. Эксперты отмечают, что мостовая была построена в XIX веке, соединяя старую пристань города Бакалду и центр Казани.

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