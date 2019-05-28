Все лето на ярославской звоннице будут проходить колокольные концерты

Ярославль, , 16:23 — REGNUM В течение летнего сезона, с мая по сентябрь, на звоннице Ярославского музея-заповедника каждую субботу будут исполняться колокольные звоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

До сих пор колокольную музыку в музее-заповеднике можно было услышать на фестивале «Преображение».

"По просьбам посетителей в новом летнем сезоне музей решил устраивать колокольные концерты каждую неделю, — рассказывает об идее проекта заведующая отделом приема посетителей Ярославского музея-заповедника Юлия Кукушкина. — В качестве исполнителей приглашены один из самых известных в Ярославле звонарей, руководитель ярославской школы колокольного искусства Владимир Дегтярев и его ученики».

Ярославская школа звонарей, которая возобновила свою работу в марте нынешнего года, открыта при Кирилло-Афанасьевском мужском монастыре. В программе обучения — традиционные церковные звоны. Именно их и будут исполнять ученики школы вместе с Владимиром Дегтяревым на звоннице музея-заповедника каждую субботу в полдень. Посетители услышат Ростовские звоны, звоны Новодевичьего монастыря, Свято-Троицкой лавры и другие. А в завершение концерта будут исполняться авторские звоны — каждый раз новые.

Посетить концерты можно по входному билету на территорию музея.

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