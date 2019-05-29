Почему мы так говорим? Вспомним всё!

Москва, , 14:00 — REGNUM «Почему мы так говорим» — была такая серия диафильмов. Постановка вопроса достаточно оптимистична. Сейчас пора спрашивать: «Почему мы так НЕ говорим?» Почему мы все реже и реже украшаем речь фразеологизмами, которые уходят корнями в далекое прошлое? Почему наши дети и подростки читают классику по диагонали, пропуская целые фрагменты, насыщенные непонятными словами? Возможный ответ — мы забываем или не знаем истоков появления этих выражений. Это мешает нам использовать их в подходящем контексте и приводит к их вымыванию из активного языка. Но не все потеряно! Обратимся к диафильмам, многие из которых были созданы по заказу Министерства просвещения РСФСР. Они сейчас актуальны как никогда.

Верста коломенская — так можно назвать очень высокого человека. А корнями это выражение уходит в XVII век. В то время дороги были еще хуже, чем сейчас. Только самые большие и широкие были размечены столбами через каждую версту (1, 06 км). Они так и назывались — столбовые дороги. Самой главной дорогой считалась дорога из Москвы в Коломенское, где для царя Алексея Михайловича летнюю резиденцию построили. И по велению царя верстовые столбы на этой дороге были особенные, высоченные. Народ их так и называл — коломенская верста. А потом уже к высоким людям такое название приклеилось.

Давайте, не откладывая дела в долгий ящик, откроем диафильмы по занимательной этимологии, и дело в шляпе!

Опять непонятно, ящик-то при чем? А при том, что прошения в царские времена нужно было в специальный ящик засовывать. Просящих было много, и ящик сделали длинным — или долгим. Да и прошения в ящике лежали долго, никто не торопился с ними разбираться.

В какой-такой шляпе? В шляпе чиновника, которому за особое внимание к делу клали в шляпу деньги. И вероятность на успешное решение повышалась. Но в нашем случае взятку вы сами себе дайте, чтобы уж наверняка, без лукавства. Вот опять повод поискать истоки: лукавство от слова «лука» происходит, что значит кривизна, изгиб, дуга.

Кроме русской старины, другим источником фразеологизмов является мифология. Чтобы русский язык не стал вашей ахиллесовой пятой, а необходимость выступить перед коллективом не превращалась в дамоклов меч, посмотрите диафильмы.

Зарубите на носу: говорить по-русски надо смело, красиво и свободно! Ведь так приятно иногда пустить пыль в глаза!

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