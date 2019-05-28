В Ярославле покажут XX век глазами лучших фотографов страны

Ярославль, , 16:04 — REGNUM В Ярославском художественном музее открывается выставка «Фотоэстафета», на которой будут представлены 137 работ из коллекции Московского дома фотографии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

Зрители смогут увидеть наиболее интересную часть коллекции советской и российской фотографии, собранной профессиональными фотографами Юрием Рыбчинским и Эдуардом Гладковым. Выставка сочетает в себе историю СССР и России, а также историю фотоискусства нашей страны.

«Юрий Рыбчинский и Эдуард Гладков — одни из первопроходцев, создавшие в 1993 первый в стране неофициальный «Музей фотографических коллекций». Фотографы-профессионалы оказались увлеченными, страстными и даже пристрастными исследователями непростой истории отечественной фотографии. Произведения подбирались с определенной целью — показать эту историю в непрерывном развитии, объективно представить наиболее заметное, талантливое. Сегодня коллекция Юрия Рыбчинского и Эдуарда Гладкова находится в собрании Московского Дома фотографии. Она насчитывает более 2000 работ, охватывающих период с 1920 по начало 2000-х», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском художественном музее.

В экспозиции можно увидеть работы Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Якова Халипа, Аркадия Шайхета, Семена Фридлянда, Марка Маркова-Гриберга, Макса Альперта, Эммануила Евзерихина, Евгения Халдея, Владимира Богданова, Виктора Ахломова, Игоря Мухина, Сергея Борисова и других.

Выставка, приуроченная к 1000-летию Ярославского художественного музея, будет работать с 31 мая по 25 августа.