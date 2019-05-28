Путин поздравил Переславский музей-заповедник со 100-летием

Москва, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 28 мая президент России Владимир Путин поздравил Переславский музей-заповедник с юбилеем. Музею исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

В нём собраны богатейшие коллекции произведений древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства, деревянной скульптуры и этнографических находок.

«Музей-заповедник достойно продолжаете традиции древнего города Переславль-Залесский, известного на весь мир многочисленными памятниками истории и культуры», — отметил Путин и пожелал коллективу дальнейших успехов.

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Справка ИА REGNUM :

Переславский музей-заповедник основан в 1918 году, открыт для посещений 28 мая 1919 года. Сегодня в его собрании около 95 тыс. экспонатов: уникальная коллекция деревянной скульптуры, древнерусская иконопись, сокровища монастырских ризниц, предметы крестьянского обихода и дворянского быта.

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