Директор Владимиро-Суздальского музея отчиталась о доходе в 11 млн

Владимир, , 15:30 — REGNUM 11 млн 143 тыс. 274,07 руб. составил доход генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой за 2018 году. Это следует из декларации о доходах и имуществе, опубликованной на сайте Минкультуры РФ.

Согласно этим данным, Мельниковой также принадлежит квартира площадью 293 кв. м (в России) и автомобиль Nissan Murano.

Между тем, за год доходы Светланы Мельниковой сократились в несколько раз — за 2017 год она отчиталась о доходе в 43,9 млн рублей.

По информации ПроВладимир, Светлана Мельникова является соучредителем нескольких компаний, в том числе — автосалона «Автотракт».

Светлана Мельникова возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник с 2010 по 2016 год. После этого возглавила историко-архитектурный заповедник «Херсонес Таврический», а в декабре 2018 года вернулась на пост гендиректора ВСМЗ. Прежний директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, проработавший в должности около двух лет, уволился с поста после серии скандалов и стал фигурантом уголовных дел.