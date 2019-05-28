Парк «Зарядье» станет театральной площадкой актеров стран БРИКС

Москва, , 14:24 — REGNUM 28 мая в большом амфитеатре парка «Зарядье» открывается II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. На престижной московской площадке молодые актеры их России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также из Белоруссии и Армении будут репетировать, а после и показывать спектакли. Организаторы форума для совместной работы выбрали древнегреческую трагедию «Царь Эдип» Софокла. С 28 мая по 5 июня любители театра смогут оценить постановку интернационального коллектива. Всего в фестивале примет участие более 420 студентов и преподавателей театральных школ из разных стран. Россию традиционно представляет столичный Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона.