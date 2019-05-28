В Калуге проходит Международный фестиваль «Мир гитары»

Калуга, , 13:34 — REGNUM В Калуге проходит XXII Международный фестиваль «Мир гитары». В музыкальном форуме примут участи е исполнители из 14 стран. Фестиваль открылся 27 мая выступлением дуэта — пианиста Даниила Крамера и виртуоза-гитариста Романа Мирошниченко. 28 мая в Калужской областной филармонии состоится концерт «Иванов день — посвящение Ивану Смирнову»: на сцену поднимутся Лулу Рейнхардт, Юлия Ланская, Владимир Троицкий, московский камерный оркестр Musica Viva и многие другие.

Поклонников игры на гитаре ждут также встречи с Владимиром Аветисяном и его группой D'Black Blues Orchestra, Vargas blues band, Джавидом «Баку» Алакбари и другими.

«Мир гитары» проходит в Калуге с 1998 года.