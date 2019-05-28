Игра в пятнашки: в Томске выяснили, почему «Игра престолов» утратила смысл

Томск, , 12:52 — REGNUM Томские ученые с помощью искусственного интеллекта воссоздали логичную последовательность событий финального сезона сериала «Игра престолов», пишет «Российская газета».

Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники с помощью особых алгоритмов вычислили, что последние шесть эпизодов популярного сериала не понравились поклонникам из-за отсутствия логики в повествовании. Если поменять местами серии, то получится внятный и разумный сюжет.

Исправленная версия должна выглядеть так: Дейенерис Таргариен разоблачает обманы Серсеи Ланнистер и только из-за этого сжигает Королевскую Гавань. После этого Варис и Джон Сноу пытаются убить мать драконов из-за жестокости, но сами оказываются казнены за измену. В это время на материк надвигается армия мертвецов под руководством Короля ночи: схватка за Винтерфелл должна стать финальной битвой. Бран Старк должен победить мертвецов, в результате чего его и сделают королем Вестероса.

Ученые считают, что порядок был изменен, чтобы скрыть финал книжного цикла писателя Джорджа Мартина: сериал был снят по художественной серии «Песнь льда и огня», а последние книги в ней еще не выпущены. Таким образом можно выгодно заработать на их продажах: поклонники сериала будут покупать книги, чтобы увидеть логичный конец.

В 2016 году томские ученые разработали специальный алгоритм «Антиплагиатор идей», который с помощью искусственного интеллекта анализирует смысловые части произведений. Например, благодаря изобретению специалисты выяснили, что трилогия из первых эпизодов «Звездных войн» является адапатцией сказки о Кащее Бессмертном: Люк Скайуокер повторяет судьбу Никиты Кожемяки, а принцесса Лея похожа на похищенную Марью Моревну.

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