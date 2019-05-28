В Российском молодежном театре премьера спектакля «Манюня» Наринэ Абгарян

Москва, , 12:13 — REGNUM 28 мая в Российском академическом Молодежный театре состоится премьера спектакль «Манюня». Режиссер Рузанна Мовсеян сделала трогательную и смешную постановку по замечательной повести армянской писательницы Наринэ Абгарян. Об этом сообщает информационный портал Министерства культуры РФ.

«Манюня» — это лиричная история о жителях армянского городка Берда, о детской дружбе, и множестве курьезных приключений.

Главные роли исполняют Анна Ковалева, Анна Дворжецкая, Нина Дворжецкая.