В Севастополе открывается фестиваль дипломных спектаклей «Молодой театр»

Севастополь, , 11:39 — REGNUM В Севастополе в Русском драматическом театре им. А.В. Луначарского открывается фестиваль «Молодой театр». На форуме предоставляется возможность показать широкой публике дипломные работы ведущих театральных школ страны. В 2019 году в Крыму свои дебютные постановки покажут выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, Российского государственный институт сценических искусств (ЛГИТМИК, Санкт-Петербург), Екатеринбургского театрального института и Ярославского театрального института. Вместе со студентами в Севастополь приехали их наставники. Об этом сообщает Информационный портал Севастополя.

28 мая первыми на сцену выйдут с воспитанник ГИТИСА со своей трактовкой некогда популярной азербайджанской оперетты Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан».

Зрители также увидят спектакли «Старшая сестра», «Елизавета Бам», «Марьино поле», «Пять вечеров».

В программе фестиваля запланированы в обязательном порядке обсуждения дипломных спектаклей, мастер-классы, лаборатории актёрского мастерства. В том числе и творческая 30 мая с ректором Российского института театрального искусства (ГИТИС), кандидатом филологических наук Григорием Заславским.