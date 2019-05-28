Москва, , 10:40 — REGNUM В Музее Москвы открылся международный типографический фестиваль Typomania. На форуме, объединяющем профессионалов типографики, каллиграфии, леттеринга и инноваторов шрифтовой культуры, проходит целый ряд заметных событий. Это в первую очередь созданная при активном содействии Музея Москвы выставка «Черный план». Экспозицию составили работы дизайнеров, экспериментирующих со шрифтом, но которые в конечном итоге «вырисовываются» в картографический плакат столицы.

В рамках форума запланированы лекции ведущих дизайнеров Европы и Азии. Среди них Мельхиор Имбоден (Швейцария), Филипп Апелуа (Франция), Одед Эзер (Израиль), Виктория Лопухина (Украина), Джун Хун Чо (Южная Корея), а также представители студии CYAN (Германия), Feixen (Швейцария) и LYFT (Португалия). Заканчиваться выступления будут каллиграфическим шоу.

В дни фестиваля будут открыты каллиграфическая выставка «Письма путешественников», выставка Мити Харшака «Графическая археология», а также ряд персональных выставок таких дизайнеров с мировым именем, как Одед Эзер, Филипп Апелуа, Рик Бас Бакер, Джун Хун Чо, Джин Ву Ли.