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Видео: звезда «Очень странных дел» стала лицом модного бренда Saint Laurent

Культура

Финн Вулфард представляет новую осеннее-зимнюю коллекцию компании

Париж, 28 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Молодой актёр Финн Вулфард, известный зрителям по сериалу Netflix «Очень странные дела», стал лицом модного бренда Saint Laurent. Рекламный ролик был опубликован 27 мая на YouTube-канале компании.

Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло сообщил на своей странице в Instagram, что 16-летний Вулфард представляет новую осеннее-зимнюю коллекцию компании. Многие фанаты сериала знают, что актёр также является членом инди-рок-группы Calpurnia. Стоит отметить, что на снимках ему удалось передать дух рок-н-ролла.

https://www.instagram.com/p/Bx9Ye5UiMlx/

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Напомним, продолжение сериала «Очень странные дела» потоковый сервис Netflix начнёт показывать 4 июля 2019 года. Ранее актер Дэвид Харбор, исполняюший роль шерифа Джима Хоппера, признался, что, по его мнению, финал третьего сезона стал «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Дэвида Харбора растрогал финал третьего сезона «Очень станных дел»

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