Видео: звезда «Очень странных дел» стала лицом модного бренда Saint Laurent

Париж, , 10:37 — REGNUM Молодой актёр Финн Вулфард, известный зрителям по сериалу Netflix «Очень странные дела», стал лицом модного бренда Saint Laurent. Рекламный ролик был опубликован 27 мая на YouTube-канале компании.

Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло сообщил на своей странице в Instagram, что 16-летний Вулфард представляет новую осеннее-зимнюю коллекцию компании. Многие фанаты сериала знают, что актёр также является членом инди-рок-группы Calpurnia. Стоит отметить, что на снимках ему удалось передать дух рок-н-ролла.

https://www.instagram.com/p/Bx9Ye5UiMlx/

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Напомним, продолжение сериала «Очень странные дела» потоковый сервис Netflix начнёт показывать 4 июля 2019 года. Ранее актер Дэвид Харбор, исполняюший роль шерифа Джима Хоппера, признался, что, по его мнению, финал третьего сезона стал «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта.

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