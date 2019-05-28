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В автобусах и трамваях столицы «крутят» ролики о культовых фильмах о Москве

Культура

Теперь пассажиры узнают о сложностях творческого процесса в Москве

В автобусах и трамваях столицы «крутят» ролики о культовых фильмах о Москве
Трамвай «Витязь-Москва»

Москва, 28 мая 2019, 10:20 — REGNUM  В 144 автобусах и 250 трамваях нового поколения «Витязь-Москва» началась трансляция небольших роликов, повествующих о том, как снимались в Москве любимые кинофильмы. Об этом сообщает портал Москва24.

Уже сегодня, находясь в транспорте, можно узнать любопытные детали работы над культовыми картинами — «Броненосец «Потемкин», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Подкидыш», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию». Длится сюжет около минуты.

Эта акция проходит в рамках программы «Москва кинематографическая», которая в свою очередь входит в масштабный проект «Привет, Москва!».

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Культурная хроника
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