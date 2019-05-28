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В Москве открылась фотовыставка к 1160-летию Великого Новгорода

Культура

Туристов из Москвы хотят привлечь в Новгородскую область работами новгородских фотохудожников

Москва, 28 мая 2019, 10:03 — REGNUM  В саду имени Баумана в Москве открылась фотовыставка «К 1160-летию Великого Новгорода: путешествие по Руси Новгородской» с работами новгородских фотохудожников. Как сообщили ИА REGNUM министерстве инвестиционной политики Новгородской области, экспозиция — «верный способ привлечь внимание и рассказать о туристском потенциале региона».

Выставка в саду имени Баумана продлится до конца июня. Ещё две выставки о Великом Новгороде планируется открыть в Таганском парке и парке «Сокольники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1160-летие Великий Новгород отметит в июне 2019 года. Торжества продлятся три дня — с 7 по 9 июня. Власти Новгородской области делают ставку на развитие туризма и на увеличение его доли в экономике региона, рассчитывая, что до 2025 года потом туристов в регион вырастет вдвое, и Новгород будет принимать 1 млн туристов ежегодно.

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1160-летие Великого Новгорода
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