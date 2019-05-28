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Пакистан намерен развивать туристическую отрасль

Культура

«Пакистан является плавильным котлом для трех мировых религий»

Пакистан намерен развивать туристическую отрасль
Пакистан

Анкара, 28 мая 2019, 09:31 — REGNUM  В посольстве Пакистана в Турции прошел показ документального фильма, направленного на увеличения туристической привлекательности для жителей страны, сообщает 28 мая Anadolu Ajansi.

Картина «Удивительный Пакистан» демонстрирует природную красоту государства, религиозное многообразие, а также шедевры архитектуры.

«Пакистан является плавильным котлом для трех мировых религий — ислама, индуизма и буддизма, также здесь берет свое начало сикхизм», — отметил посол Пакистана в Турции Мухаммад Сайрус Саджад Кази.

Мероприятие было направлено на углубление сотрудничества между странами в туристической области, что также поможет более успешному взаимодействию Анкары и Исламабада по целому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

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