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В Москве представлен сборник неизданных произведений философа Ивана Ильина

Культура

Он издан Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева

Москва, 28 мая 2019, 08:33 — REGNUM  В книжном магазине Российского военно-исторического общества в Москве состоялось представление сборника не публиковавшихся ранее статей выдающегося русского философа Ивана Ильина «Новая национальная Россия. Публицистика 1924−1952 гг.». Издание осуществлено Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева при поддержке Министерства культуры. Руководитель ведомства Владимир Мединский, принявший участие в представлении, отметил, что это самый объемный том собрания сочинений Ильина: он насчитывает более тысячи страниц. Он также напомнил, что ранее архивы Ивана Ильина хранились в Мичиганском университете в США, только спустя 40 лет, после перезахоронения праха Ильина в Москве в 2006 году, архивный фонд из 80 тысяч страниц документов поступил в Научную библиотеку МГУ. Сейчас он размещен в свободном доступе на портале Культура.РФ.

Выпущенный том стал 31-м в собрании сочинений Ивана Ильина, работа над которым велась с 1993 года под научным руководством профессора Юрия Лисицы.

НИИ им. Д.С. Лихачева намерено также издать 32-й том, в который войдет книга Ильина «Задуманное»: сейчас она находится в рукописи.

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Культурная хроника
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