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«Сможем ли мы проснуться?»: фильм «Кома» покажет зрителям причудливый мир

Культура

Премьера российской фантастической картины состоится в ноябре 2019 года

Москва, 28 мая 2019, 08:26 — REGNUM  В сеть выложили трейлер предстоящего фантастического фильма режиссёра Никиты Аргунова «Кома». Ролик был опубликован 27 мая на YouTube-канале кинокомпании Central Partnership.

Сюжет картины расскажет зрителям о том, как после аварии молодой архитектор оказывается в странном мире, созданном из воспоминаний людей, находящихся в коме. Мир этот имеет свои законы и мужчине придётся их изучить для того, чтобы выжить.

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Напомним, премьера картины в России запланирована на 14 ноября 2019 года. В фильме снялись Риналь Мухаметов («Притяжение»), Любовь Аксенова («Рассказы»), Милош Бикович («За гранью реальности»), Антон Пампушный («Защитники») и Константин Лавроненко («Изгнание»).

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