Москва, , 07:16 — REGNUM Российское государство должно прекращать превращаться свою культуру в коммерцию и начать снимать кино на важные идеологические темы невзирая на коммерческую составляющую, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кедми вспомнил легендарный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», которые показывает ужасную правду о том, что из себя представляют фашистские идеи, и отметил, что в современной России должен быть снят аналогичный продукт, но только с позиций современности и понятный современной аудитории. Иначе правду о фашизме можно и утратить.

«Государство, которое отвечает за свою культуру, за свои культурные и исторические ценности, должно заботиться не только о коммерции. А если у вас сама государственная идея стала предметом коммерции и ее выставляют на конкурс, кто подешевле, и кто за какие другие заслуги будет это делать, так так вы и выглядите. Надо все превращать в коммерцию или все превращать в политику. Это одно и то же», — заявил Кедми.

Отметим, что тотальная коммерциализация культуры приводит фактически к убийству культуры и превращению ее в товар, имеющий сугубо развлекательную ценность. А, поскольку культура — это средство восхождения и развития человека, то это приводит еще и к его нисхождению.

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