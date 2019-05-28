Кино на страже закона: в Китае стартуют съемки фильма «Охота на лис»

Пекин, , 05:11 — REGNUM В Китае начались нового фильма, которые призван отразить кампанию по борьбе с беглыми экономическими преступниками «Охота на лис», сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 27 мая агентство Синьхуа.

В фильме сыграют гонконгский актер Тони Люн Чу Вай и китайский актер Дуань Ихун. Детали одноименного фильма не разглашаются, однако известно, что он будет охоте Китая на беглых экономических преступников, которые сбежали за рубеж, и будет основан на реальных событиях, которые имели место в рамках специальной кампании «Охота на лис», запущенной в 2014 году.

Целью фильма является сдерживание беглецов, защита власти закона и воодушевление китайских правоохранителей как можно лучше исполнять свои прямые обязательства, а также обострить общественный интерес к проблеме, предотвращая при этом подобного рода правонарушения в будущем, сообщили в Министерстве общественной безопасности.

Фильм будет сниматься сразу в нескольких местах в разных странах и регионах мира, включая столицу Китая Пекин, финансовый центр Китая Шанхай, а также Париж и Нормандию во Франции. Отметим, что кампания «Охота ан лис» стартовала еще в 2014 году, с тех пор было возвращено в Китай уже несколько тысяч беглых экономических преступников.

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