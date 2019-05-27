Понедельник, 27 Мая 2019 года
19:45:24 МСК

В Калуге открылся ХХII Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»

Культура

В течение пяти дней калужане и гости областного центра смогут насладить виртуозной игрой лучших гитаристов из 14 стран

В Калуге открылся ХХII Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»
Иллюстрация: Guitarworld-kaluga.ru

Калуга, 27 мая 2019, 19:30 — REGNUM  Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», который является главным гитарным событием России, 27 мая в 22-й раз торжественно открыли в Калуге. Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM художественный руководитель фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов, в течение пяти дней калужане и гости областного центра смогут насладить виртуозной игрой лучших гитаристов планеты из 14 стран: Австралии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Венгрии, Испании, Казахстана, Молдавии, России, США и Франции.

В программе открытия фестиваля на сцене концертного зала Калужской областной филармонии выступили Даниил Крамер и Роман Мирошниченко (Россия), Владимир Ткаченко и Владимир Троицкий (Белоруссия — Россия), Жора Саргсян (Армения) и академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева.

«В настоящее время «Мир гитары» является самым масштабным фестивалем гитарной музыки на постсоветском пространстве, в Европе и одним из крупнейших в мире. В ежегодном музыкальном форуме принимают участие ведущие солисты и коллективы, композиторы и дирижёры из России, стран СНГ и дальнего зарубежья», — сказал Олег Акимов.

Напомним, музыкальный фестиваль «Мир гитары» стал культурной визитной карточкой региона и был удостоен ряда престижных премий и наград. В 2018 году фестиваль включён в ТОП-200 лучших событий России и удостоен звания «Национальное событие».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыкальные фестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить