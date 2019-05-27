Творчество провокационного дуэта IC3PEAK оценило издание New York Times

Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Зарубежное издание New York Times внесло российский музыкальный дуэт IC3PEAK в свой список выдающихся молодых музыкальных исполнителей. Материал об исполнителях появился на портале издания: группу советуют слушать тем, кому нравятся коллективы Crystal Castles и Grimes.

В группу входят два музыканта — Анастасия Креслина и Николай Костылев. Они рассказали в своем интервью изданию о проблемах, которые преследовали IC3PEAK в России, в том числе и о приказах со стороны властей, запрещающих им давать концерты в различных городах страны. Исполнители связывают запреты с цензурой, которая, по их мнению, окружает государство.

Сейчас они исполняют свои песни за рубежом на русском языке, поскольку поняли, что их музыкальный коллектив интересен публике в том числе благодаря самобытности культуры России. В своем последнем альбоме «Сказка» они раскрывают фольклорные мотивы. В альбом также входит провокационная песня «Смерти больше нет», которую группа исполнила в марте 2019 года на митинге против автономного Рунета.

Свое творчество исполнители характеризуют словом «тоска», отмечая, что смыслового аналога у этого значения в английском языке нет.

«Это непереводимо. Это действительно очень грустно, но также очень красиво, и вы отчасти наслаждаетесь этим».

Песня «Смерти больше нет» вошла в плейлист, составленный редакцией New York Times.

Группа IC3PEAK была основана в 2013 году в Москве. Она часто выступает в США, в разных странах Европы и Азии. В 2018 году концерты электронного дуэта в России и Белоруссии часто отменялись.

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