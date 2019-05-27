Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Москве откроется культурный центр Сербии

Культура

Правительство уже одобрило соответствующий проект

Москва, 27 мая 2019, 16:36 — REGNUM  Правительство одобрило проект соглашения с Сербией об открытии сербского культурного центра в Москве. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Отмечается, что соответственно Российский центр науки и культуры будет действовать в Белграде. При этом он станет правопреемником уже давно работающего в столице Сербии центра СССР/России. А вот центр Сербии в России будет открыт впервые. В задачу учреждений будет входить реализация программ гуманитарного, культурного, научно-технического и информационного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено работе с соотечественниками.

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Культурная хроника
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