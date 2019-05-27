Третья часть боевика «Джон Уик» побила рекорды франшизы

Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Третья часть фильма Джон Уик во вторые выходные показов собрала в домашнем кинопрокате $24,7 млн, общая сумма её сборов на кинорынке США составила $107 млн. Об этом 26 мая сообщил журнал Forbes.

При этом в мире фильм собрал уже более $180 млн. Таким образом, картина, главную роль в которой исполнил актер Киану Ривз стала самой успешной частью кинофраншизы.

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Напомним, первый «Джон Уик» при бюджете $20 млн смог собрать в мире $86 млн. Мировая касса второй части, производство которой обошлось в $45 млн, составила уже более $171 млн.

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