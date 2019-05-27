«Саламандра»: на YouTube появился новый клип Хелависы

Москва, , 15:51 — REGNUM Солистка и основательница российской рок-группы «Мельница» Хелависа опубликовала новый клип «Саламандра» по одноименной песне. Ролик появился 27 мая на официальном YouTube-канале певицы.

В видео молодая девушка, обычный офисный сотрудник, устает от негативного отношения своего начальника и рисует его в образе монстра-циклопа. Спасаясь от ежедневного стресса она вместе со своим коллегой раскрывает свое альтернативное эго благодаря творческому началу. В описании к видео сказано, что «ироничная история всепобеждающего эскапизма, стирающая грань между реальным и виртуальным мирами».

Трек «Саламандра» вышел в составе сольного альбома Хелависы (реальное имя — Наталья О’Шей) «Люцифераза» в 2018 году. В тот же год вышел клип на другую песню этого альбома — «Шей», и новое видео ссылается на продолжение истории, начатой ранее. Режиссером клипа выступил Александр Карпов.

Поклонники положительно отнеслись к новому творчеству:

«Классная история с множеством граней на фоне современности, что для клипов Мельницы и Хелависы очень свежо» — отзывается Eowyn Love.

«Очень понравился клип! Невероятно актуальная тема затронута, очень красиво и атмосферно!» — хвалит Мария Шураева.

Хелависа — она же Наталья О’Шей, — певица, музыкант и лингвист и кандидат филологических наук. В 1999 году она основала рок-группу «Мельница», исполняющую музыку в фолк-стиле.

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