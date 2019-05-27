Тематический парк по One Piece в Токио празднует двадцатилетие сериала

Токио, , 15:13 — REGNUM Тематический парк по One Piece, находящийся на пятом этаже Токийской телебашни, празднует двадцатилетие аниме-сериала. В честь этого события в парке открылась специальная выставка «Круизная История», сообщает портал Anime News Network.

Выставка включает в себя события сериала с сюжетной арки «Ист Блю» до «Скайпии». На ней можно увидеть, как менялись дизайны персонажей на протяжении сюжета. На специальной доске можно ознакомиться с биографией главных героев и самыми запоминающимися сценами с их участием. Например, как Луффи ломает бочку в первой серии или, как Нами плачет и просит о помощи в 37-й серии.

На отдельном стенде выставки расположены благодарственные письма от актёров озвучки и других ключевых фигур сериала: продюсеров и режиссёров, принимавших участие в создании аниме. Также на выставке можно найти описание каждой сюжетной арки с обновлёнными дизайнами персонажей и описанием героев, которые впервые появляются в ней. В отдельном помещении зрителей ждут полноразмерные костюмы центральных персонажей One Piece и копии сценария для актёров озвучки.

Напомним, тематический парк, посвящённый One Piece, открылся в Токийской телебашне в 2015 году. Он содержит экспонаты из манги, начавшей выходить ещё в 1997 году и продолжающейся до сих пор. Манга и аниме рассказывают о Манки Д. Луффи — молодом пирате, мечтающем стать «Королем пиратов» и отыскать One Piece — таинственное сокровище, спрятанное прошлым королём.

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