Популярная комедийная манга «Гинтама» завершится в июне

Токио, , 15:03 — REGNUM Последняя глава популярной комедийной манги «Гинтама» выйдет 17 июня 2019 года. Об этом сообщили представители Weekly Shonen Jump в официальном Twitter-аккаунте журнала.

Финальная глава должна была выйти 10-го июня, но её выпуск был перенесён ввиду «различных обстоятельств». Узнать, чем закончилась история о приключениях Гинтоки Сакаты можно будет в официальном приложении Gintama.

Официально выпуск манги завершился ещё в сентябре 2018 года. Однако, 15 сентября представители журнала объявили, что «Гинтама продлится ещё немного», но уже в журнале Jump Giga. Спустя несколько глав манга была полностью перенесена в бесплатное приложение.

Напомним, «Гинтама» (Gintama) — комедийная манга автора Хидэаки Сорати, первая глава которой вышла 8 декабря 2003 года. Сюжет «Гинтамы» рассказывает о Японии в эпоху Бакумацу — в манге в это время случился первый контакт человечества с инопланетным разумом. «Гинтама» часто пародирует популярные аниме и видеоигры: One Piece, Naruto, Monster Hunter, Final Fantasy и др.

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