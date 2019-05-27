В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Искусство цвета: красный»

Пермь, , 13:57 — REGNUM В Пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка, посвященная теории цвета Йоханнеса Иттена «Искусство цвета: красный», об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка будет завершающей частью трилогии, посвященной одному из основополагающих цветов: синему, желтому и красному.

«Вполне предсказуемо, что, по сравнению с остальными, «красная» часть имеет самый яркий, даже взрывной характер. Красный цвет — пламя жизни и страсти — способен быть тёплым и радостным или, напротив, неистово горящим, сжигающим все на своем пути», — отмечают организаторы мероприятия.

В экспозиции будут представлены работы таких художников как Игорь Турбин, Валерий Бендер, Вадим Михайлов, Александр Шушунов и Александр Новиков. Куратором проекта выступит Анна Печорина.

Выставка начинает свою работу с 1 июня и продлится до 10 июля. Вход в арт-пространство свободный.

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