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Утечка: в сеть выложили трейлер «Рэмбо 5», показанный в Каннах

Культура

Премьера картины в России состоится 19 сентября 2019 года

Лос-Анджелес, США, 27 мая 2019, 13:24 — REGNUM  В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь», который демонстрировали посетителям Каннского кинофестиваля. Ролик был выложен 27 мая на портале Movieplayer.

Длительность трейлера составляет около двух минут. Стоит отметить, что в нём показано множество экшн-сцен будущей картины. Её премьера в России состоится 19 сентября 2019 года.

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Напомним, кроме Сильвестра Сталлоне в пятой части «Рэмбо» снялись: Пас Вега (Мститель), Хоакин Косио (сериал «Нарко: Мексика»), Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба») и Оскар Хаэнада («Лузеры»).

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