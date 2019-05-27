Утечка: в сеть выложили трейлер «Рэмбо 5», показанный в Каннах

Лос-Анджелес, США, , 13:24 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь», который демонстрировали посетителям Каннского кинофестиваля. Ролик был выложен 27 мая на портале Movieplayer.

Длительность трейлера составляет около двух минут. Стоит отметить, что в нём показано множество экшн-сцен будущей картины. Её премьера в России состоится 19 сентября 2019 года.

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Напомним, кроме Сильвестра Сталлоне в пятой части «Рэмбо» снялись: Пас Вега (Мститель), Хоакин Косио (сериал «Нарко: Мексика»), Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба») и Оскар Хаэнада («Лузеры»).

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