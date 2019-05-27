В Школе современной пьесы премьера «Высокой воды венецианцев» Дины Рубиной

Москва, , 13:13 — REGNUM 27 мая в зале «Эрмитаж» московский театр «Школа современной пьесы» представляет премьеру спектакля «Высокая вода венецианцев» по прозе Дины Рубиной. Сюжет драматичен — героиня узнает о страшном диагнозе и немедленно отправляется в загадочную и прекрасную Венецию, чтобы предаться воспоминаниям и вновь пережить знаковые моменты своей жизни. Режиссер Денис Азаров добавил к повествованию замечательные стихи Иосифа Бродского, долгие годы жившего в Венеции и посвятившего городу множество поэтических строк. Все действо будет сопровождаться музыкой Баха, Листа, Шостаковича в исполнении пианистки Басинии Щульман.

Дина Рубина на сайте театра отметила, что «это насквозь музыкальный спектакль». «Музыка звучит очень органично и завораживает: текст переходит в музыкальные фразы, музыка спрашивает, музыка возражает… В этом — главная удача постановки», — считает писательница.

В ролях — Сати Спивакова и Владимир Кошевой.