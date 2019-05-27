Джеймс Ганн: Marvel и DC не могут снимать фильмы типа «Гори, гори ясно»

Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Режиссёр и кинопродюсер Джеймс Ганн заявил, что студии Marvel и DC не способны создавать фильмы, подобные «Гори, гори ясно» (Brightburn). Об этом 26 мая сообщил портал Screen Rant.

По мнению Ганна, такие кинокомпании не созданы для того, чтобы снимать фильмы, бюджет которых составляет лишь несколько миллионов долларов (в случае «Гори, гори ясно» он равен $6 млн) — такие проекты являются для них большим риском.

Продюсер картины сказал, что если бы её производством занялась такая студия, то бюджет автоматически увеличился бы на 20 млн, чего создатели «Гори, гори ясно» не могли себе позволить. «Это был очень бюджетный фильм, и, к счастью, над ним работали замечательные люди», — добавил Ганн.

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Напомним, сюжет фильма ужасов «Гори, гори ясно» вначале рассказывает зрителям историю, которая очень похожа на историю Супермена. Однако вместо того, чтобы стать защитником людей главный герой решает идти по пути зла. Премьера картины в России состоялась 23 мая 2019 года.

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