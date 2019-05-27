Капитан Америка освобождает Зимнего солдата

Лондон, , 11:46 — REGNUM Голливудский актер Себастьян Стэн, исполняющий роль Зимнего Солдата в прошедшем блокбастере «Мстители: Финал», согласился с решением сценаристов отдать должность героя Капитана Америка не ему, сообщает издание Comic Book.

В ходе прошедшего в Лондоне фестиваля Comic Con актер выступил с заявлением относительно событий, происходящих в фильмах. В конце фильма «Мстители: Финал» Капитан Америка, он же Стив Роджерс (Крис Эванс) передает свой щит, — символ ответственности, — Соколу, Сэму Уилсону (Энтони Маки), а не своему лучшему другу Баки Барнсу — Зимнему Солдату, что очень расстроило фанатов. Себастьян Стэн отметил, что в этом решении скрыто много смысла, хотя он понимает, почему чувства поклонников были задеты:

«Наверное, для меня Стив, не давший Баки щит, был способом освободить его и освободить себя. Эти парни всегда были привязаны к их обязанностям с 50-х годов и продолжают нести это бремя. В некотором смысле, они оба в какой-то степени свободны, и Сэм гораздо более надежный персонаж».

До этого сценаристы «Мстители: Финал» раскрыли причины такого решения: они напомнили публике, что Зимний Солдат по прежнему обладает весьма расшатанной психикой и не может беспрепятственно спасать мир, когда он сам еще не спасен до конца.

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Известно, что Себастьян Стэн и Энтони Маки вернутся к своим ролям в сериале Disney «Сокол и Зимний Солдат», запуск которого ожидается в течение ближайших полутора лет.

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