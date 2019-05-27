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Paramount выложила сеть сеть постер «Терминатора 6» с Сарой Коннор

Культура

Премьера новой картины состоится в России 31 октября 2019 года

Лос-Анджелес, США, 27 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Кинокомпания Paramount выложила в сеть новый постер предстоящего фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Изображение было опубликовано 27 мая на её официальной странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bx8QwdGgu0m/

Постер представляет собой чёрно-белый снимок, на котором запечатлена задумавшаяся о чем-то Сара Коннор (Линда Хэмилтон). Стоит отметить, что героиня фильмов про Терминатора находится в полной боевой готовности: на ней надет бронежилет, к которому пристёгнут револьвер.

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Напомним, премьера новой картины состоится в России 31 октября 2019 года. Шестую часть «Терминатора» снимал режиссёр Тим Миллер, известный зрителям по своей работе над фильмом «Дэдпул». В качестве продюсера картины выступил Джеймс Кэмерон, являющийся создателем первой и второй картины франшизы.

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