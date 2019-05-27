«Игра Престолов» под другим углом: битва за Винтерфелл в концепт-артах

Гамбург, Германия, , 12:25 — REGNUM Немецкий художник Филипп Шерер опубликовал в своём портфолио на сайте ArtStation концепт-арты восьмого сезона «Игры Престолов». В работах иллюстратора можно увидеть все ключевые эпизоды из финального сезона. Например, битву за Винтерфелл и осаду Королевской Гавани.

Благодаря работам художника, на события восьмого сезона можно взглянуть более детально. Так, на концепт-артах изображены: расстановка армии при битве за Винтерфелл, внутреннее устройство самого замка, корабли Грейджоев с установленными на них баллистами «Скорпион"и разрушенная Королевская Гавань.

При этом в описании к каждому концепт-арту Шерер рассказывает историю его создания и то, что создатели шоу хотели видеть в данном эпизоде. Так, разрушенные ворота Королевской Гавани должны были быть достаточно широкими, чтобы сквозь них могла беспрепятственно проехать дотракийская орда.

Напомним, ранее студия «Союзмультфильм» прокомментировала фанатскую работу, совмещающую популярных советских мультперсонажей с главным героями «Игры Престолов». Представители студии оценили получившийся «кроссовер», назвав работу Прокопия Уляшова талантливой.

Читайте ранее в этом сюжете: Дейенерис — Чебурашка: «Союзмультфильм» одобрил мемы по «Игре престолов»