Джеймс Макэвой больше не будет играть Профессора Икс

Москва, , 10:44 — REGNUM Джеймс Макэвой заявил, что он больше не появится в фильмах киновселенной «Люди Икс» в роли Чарльза Ксавье (Профессора Икс). Актёр сообщил об этом 27 мая в интервью журналистам.

Макэвой добавил, что по имеющейся у него информации Disney и Marvel не планируют в ближайшее время снимать новые фильмы про Людей Икс. При этом он сказал представителям ТАСС, что возможно, в будущем кинокомпании придумают как продолжить франшизу, однако сейчас у него нет никакой информации об этом.

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Напомним, впервые в роли Профессора Икс Джеймс Макэвой появился в фильме «Люди Икс: Первый класс», который вышел в 2011 году. Премьера последней картины киновселенной — «Люди Икс: Тёмный Феникс» состоится в России 6 июня 2019 года.

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