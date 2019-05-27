Метод КонМари для детей: эксперт по уборке выпускает новую книгу

Токио, , 10:52 — REGNUM Писательница Мари Кондо объявила о старте продаж своей новой книги — «Кики и Джакс: меняющая жизнь магия дружбы»: анонс детского проекта появился в официальном Instagram-аккаунте Мари 26 мая.

Книга расскажет детям о двух друзьях: Кики, белочка, коллекционирует вещи, а Джакс, сова — сортирует их. Совместное проживание раскрывает различия в их взгляде на быт и мировоззрении, и в определенный момент количество вещей Кики превышает порог, с которым Джакс согласен мириться. Друзьям необходимо пересмотреть приоритеты, планируя дальнейшее сожительство, чтобы никто не испытывал дискомфорт, ведь дружба — превыше всего. В работе над книгой писательнице помогала художница-иллюстратор Салина Юн. Задачей проекта было донести до детей «философию радости в доступной и содержательной форме».

Книга должна появиться на полках магазинов 5 ноября, однако приобрести ее электронную версию можно уже сейчас.

Мари Кондо — автор серии книг, посвященных уборке дома и быту. Жительница Токио прославилась благодаря бестселлеру «Магическая уборка»: в нем благодаря семи принципам расхламления пространства Мари учит людей видеть в рутине элементы радости и оставлять вокруг себя только те вещи, которые приносят эту радость. Метод получил название КонМари. Писательница также участвует в шоу на потоковой платформе Netflix — «Уборка с Кондо», в котором она помогает своим клиентам убирать дом.

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